19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга

11 Окт. 17:03 2018-10-11T17:33:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Александрова, подозреваемой в убийстве 77-летней бабушки своего друга.

По версии следствия, днем 9 октября девушка пришла домой к однокласснику, с которым дружила уже много лет. Парня дома не было, дверь открыла бабушка парня. Внезапно девушка набросилась на пожилую женщину. Та набрала телефон внука. Парень услышал крики: "Катя, не надо". В это время девушка нанесла более 90 ножевых ранений, четыре из которых - проникающие.

Израненную женщину в квартире нашли родственники. Они вызвали скорую. Через непродолжительное время женщина скончалась в больнице.

По данным Следственного комитета, девушка воспитывалась опекуном, которая была обеспокоена неадекватным поведением подопечной в последнее время. Она даже собиралась поставить девушку на учет к психиатру и договорилась об обследовании у специалистов.

На данный момент подозреваемая находится в спецклинике. Ей назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.