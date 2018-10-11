Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Приложиться к мощам можно с 25 по 28 октября
Изменить размер текста:
Фонд Андрея Первозванного доставит ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского, в Свято-Успенскоий кафедральный собор города Владимира (ул.Большая Московская, д.56).
Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки покинет на столь долгий срок Симферополь и посетит 17 российских городов. Во Владимире кочвег будет с 25 по 28 октября 2018 года.
Торжественная встреча святыни состоится 25 октября в 17.00, молебен возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.
26 октября к мощам можно приложиться с 7.00 до 19.00, 27 октября - с 7.00 до 20.00, а 28 - с 7.00 до 12.00.