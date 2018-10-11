Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки

11 Окт. 15:27 2018-10-11T15:56:35+03:00

Приложиться к мощам можно с 25 по 28 октября

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Фонд Андрея Первозванного доставит ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского, в Свято-Успенскоий кафедральный собор города Владимира (ул.Большая Московская, д.56).

Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки покинет на столь долгий срок Симферополь и посетит 17 российских городов. Во Владимире кочвег будет с 25 по 28 октября 2018 года.

Торжественная встреча святыни состоится 25 октября в 17.00, молебен возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.

26 октября к мощам можно приложиться с 7.00 до 19.00, 27 октября - с 7.00 до 20.00, а 28 - с 7.00 до 12.00.