Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию

11 Окт. 15:23 2018-10-11T15:23:49+03:00

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Владимирская спортсменка Наталья Гемперле стала бронзовым призером общего зачета Кубка мира по спортивному ориентированию 2018 года. Она стала первой россиянкой, выигравшей золото в зачете на средней дистанции.

Кубок мира 2018 года включал в себя 11 зачетных стартов в рамках четырех этапов: майский чемпионат Европы в Швейцарии, чемпионат мира в Латвии (начало августа), пре-чемпионат мира в Норвегии (конец августа) и финал кубка Мира, который состоялся с 4 по 7 октября в Чехии.

Финал кубка Мира в этом году включал в себя 4 дисциплины, в том числе впервые в рамках официальных соревнований по спортивному ориентированию состоялся Нокаут - Спринт (квалификация - четвертьфинал - полуфинал - финал). Теперь он входит в программу спринтерских чемпионатов мира по спортивному ориентированию, первые комплекты медалей в котором разыграют уже в 2020 году.