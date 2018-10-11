«ЭнергосбыТ Плюс» списал с карт должников за энергоресурсы более 3 миллионов рублей

11 Окт. 15:04 2018-10-11T15:04:08+03:00

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В октябре Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направит в кредитно-финансовые организации более 400 судебных приказов для взыскания просроченной задолженности за электроэнергию, горячую воду и отопление. В текущем году компания передала в банки более 2300 приказов и таким образом взыскала долгов на 3,5 млн рублей.

Упрощенный порядок взыскания долгов за коммунальные услуги применяется, если сумма неуплаты не превышает 500 тыс. рублей, задолженность не погашается в течение трех месяцев и более. Суд на основании представленных документов и без вызова сторон в течение 5 дней выносит судебный приказ. Судебный приказ имеет силу исполнительного листа, на основании которого осуществляется взыскание задолженности. Энергосбытовая компания может самостоятельно, минуя службу судебных приставов, обратиться с выданным приказом в кредитные организации для удержания суммы задолженности за электроэнергию и тепло с расчетных счетов должника, в том числе зарплатной карты. Банк обязан в трехдневный срок перечислить требуемую сумму взыскателю. Судебный приказ остается в специальной картотеке кредитно-финансовой организации до момента его исполнения.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, в случае образования задолженности важно не откладывать решение проблемы. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным или материальным положением. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в любое отделение компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности, и составлен план-график ее погашения.