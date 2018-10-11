Во Владимире выпустили книгу, посвященную историческим кладбищам
16 октября в Центральной городской библиотеке (Суздальский пр., д. 2) пройдёт презентация справочника-путеводителя «Исторические кладбища Владимира: Книга 1. Князь-Владимирское кладбище».
Издание представляет собой первую во Владимире попытку систематизации сведений об основных некрополях города в период с древнейших времён до 1966 года, - именно тогда было закрыто первое общегородское Князь-Владимирское кладбище.
Книга посвящена памяти Ирины Григорьевны Порцевской – председателя Владимирского фонда культуры, инициатора программы «Некрополь» по изучению и благоустройству Князь-Владимирского кладбища.
Издание предназначено для всех изучающих историю города Владимира.Начало в 14 часов. Вход - свободный.