Во владимирской ИК-3 избитых заключенных во время проверки прокуратуры подменили другими людьми

11 Окт. 13:40 2018-10-11T13:40:46+03:00

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Телеканал "Дождь" сообщает, что во владимирской ИК-3 во время проверки прокуратуры подменили пострадавших заключенных на других. Об этом в эфире телеканала рассказал заместитель председателя «Комитета за гражданские права» Андрей Маяков.

Напомним, из учреждения поступали сообщения об избиениях и пытках. По словам Маякова, роли тех, кто подавал жалобы, исполнили осужденные, которые сотрудничают с администрацией колонии, они были так называемыми "активистами". Откуда поступила информация, Маяков не уточнил.

УФСИН региона так прокомментировал эфир с выступлением Андрея Маякова:

"По результатам проведенной сотрудниками региональной прокуратуры 4 октября 2018 года проверки состояния медицинского обеспечения осужденных в ИК-3, каких-либо актов прокурорского реагирования о нарушении законности в данном учреждении в адрес УФСИН России по Владимирской области не поступало.

Все обращения о тех или иных нарушениях и неправомерных действиях, поступающие в УФСИН России по Владимирской области, рассматриваются в установленном порядке. При необходимости материалы направляются в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации".