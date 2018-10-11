Больше 8 тысяч владимирцев получили неотложную офтальмологическую помощь

11 Окт. 13:29 2018-10-11T13:30:12+03:00

Ее оказывают в круглосуточном кабинете при Городской клинической больнице №5

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С начала 2018 года врачи круглосуточного кабинета неотложной офтальмологической помощи Городской клинической больницы №5 помогли 8 428 жителям региона, 7% из них – дети. Из общего количества пациентов 14% были экстренно госпитализированы.

К дежурному офтальмологу обращаются при острых воспалительных заболеваниях глаз, сосудистых заболеваниях глаз, внезапной потере зрения, ожогах, производственных и бытовых травмах. Часто обращаются пациенты, которым необходимо удалить инородное тело из глаза.

- Самым маленьким пациентом кабинета в этом году стала девочка первого месяца жизни. У ребенка на фоне попадания мыла в глаз развился острый конъюнктивит, - рассказали в облздраве.

Кабинет дежурного офтальмолога – это единственный кабинет в областном центре, где круглосуточно оказывается неотложная помощь. Он принимает как жителей города, так и районов.