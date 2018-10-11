Три владимирских спортсмена стали обладателями кубков Мира по рукопашному бою
Соревнования прошли в республике Молдова
фото предоставлено департаментом спорта Владимирской области
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С 5 по 8 октября в городе Кишинёве (Республика Молдова) проходил кубок мира по рукопашному бою. В соревнованиях участвовали 122 человека из 26 стран мира.
Владимирские спортсмены Ильгар Гусейнов, Карим Магомедов и Микаил Усубов стали обладателями кубков Мира по рукопашному бою в своих весовых категориях.
Гусейнов, Магомедов и Усубов выступали в весовых категориях 65 кг, 85 кг и 90 кг соответственно. Спортсменов тренируют Алексей Овчинников, Джамидин Гаджиев и Вугар Гусейнов.