Три владимирских спортсмена стали обладателями кубков Мира по рукопашному бою

11 Окт. 13:20 2018-10-11T13:20:21+03:00

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С 5 по 8 октября в городе Кишинёве (Республика Молдова) проходил кубок мира по рукопашному бою. В соревнованиях участвовали 122 человека из 26 стран мира.

Владимирские спортсмены Ильгар Гусейнов, Карим Магомедов и Микаил Усубов стали обладателями кубков Мира по рукопашному бою в своих весовых категориях.

Гусейнов, Магомедов и Усубов выступали в весовых категориях 65 кг, 85 кг и 90 кг соответственно. Спортсменов тренируют Алексей Овчинников, Джамидин Гаджиев и Вугар Гусейнов.