Владимирская область получит 200 миллионов рублей на погашение процентов по сельскохозяйственным инвестиционным кредитам
Всего регионам страны выделено 26,5 миллиардов рублей
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Правительство РФ распоряжением № 2157-р от 8 октября 2018 года распределило 26,5 миллиардов рублей между регионами на погашение процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленной сфере. Владимирской области достанется 200 миллионов рублей.
Ярославской области на погашение процентов дадут 188 миллионов рублей, Рязанской - 430, Московской - 580, Нижегородской - 122.
Больше всех средств на погашение кредитов получат традиционно аграрные регионы: Брянская область - 4,5 миллиарда рублей, Белгородская область - 2 миллиарда рублей, Ставропольский край - 1,1 миллиарда рублей.