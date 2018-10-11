Владимирская область получит 200 миллионов рублей на погашение процентов по сельскохозяйственным инвестиционным кредитам

11 Окт. 13:09 2018-10-11T13:10:26+03:00

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Правительство РФ распоряжением № 2157-р от 8 октября 2018 года распределило 26,5 миллиардов рублей между регионами на погашение процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленной сфере. Владимирской области достанется 200 миллионов рублей.

Ярославской области на погашение процентов дадут 188 миллионов рублей, Рязанской - 430, Московской - 580, Нижегородской - 122.

Больше всех средств на погашение кредитов получат традиционно аграрные регионы: Брянская область - 4,5 миллиарда рублей, Белгородская область - 2 миллиарда рублей, Ставропольский край - 1,1 миллиарда рублей.