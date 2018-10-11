Работники владимирского "БигАвтоТранса" получат положенные по закону премии

11 Окт. 12:37 2018-10-11T12:37:40+03:00

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Работники транспортной компании «Бигавтотранс» получат причитающиеся им по закону премии.Об этом "Комсомолке" сообщили в региональной трудовой инспекции. Сейчас ведомство, представителей которых в день забастовки водителей и кондукторов вызвали сами работники, затребовало документы, по которым работникам высчитываются выплаты и премии. В том числе приказ, который выпустили в "БигАвтоТрансе", в котором указано, что премиальная часть в связи со снижением экономической рентабельности работникам выплачена не будет.

Напомним, кондукторы и водители маршрутов №№ 25, 26, 28 и 11 отказались выходить на линии из-за отказа руководства выплатить причитающиеся им премиальные деньги. Также, по словам сотрудников предприятия, их попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию до 1 ноября.

Окончательный вывод по итогам проверки будет известен в пятницу.