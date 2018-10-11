Минкультуры РФ создаст комиссию по совместному использованию памятников Владимиро-Суздальского музея-заповедника и РПЦ

11 Окт. 11:15 2018-10-11T11:16:04+03:00

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9 октября в министерстве культуры РФ прошло совместное заседание рабочей группы по взаимодействию РПЦ и музеев, на котором обсуждались вопросы совместного использования памятников Владимиро-Суздальского, Кирилло-Белозерского и Ростовского музеев-заповедников Русской православной церковью и музеям. Было принято решение создать создать согласительную комиссию по совместному использованию памятников. Об этом сообащает пресс-служба Минкультуры РФ.

В ближайшие два месяца члены комиссии посетят три музея-заповедника. Они планируют оперативно разобраться во всех проблемах объективно. Профильному департаменту Минкульта дано поручение составить свод всех соглашений по совместному использованию объектов и проверить их актуальность.