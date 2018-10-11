2018-10-11T10:40:22+03:00
Общество

Объявлены победители номинации «Интернет для лучшего мира» международного конкурса социальных предпринимателей Social Impact Award

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Подведены итоги последнего этапа международного конкурса социальных предпринимателей Social Impact Award. Весной 2018 года в финал прошли 13 проектов, авторы которых получили возможность бесплатно участвовать в инкубационной программе и по ее итогам соревноваться за главный приз конкурса - денежную премию и поездку в Тбилиси на международную встречу победителей.

Представление проектов прошло в 17 государствах – участниках Social Impact Award. В каждой стране победителями стали три автора социально значимых предпринимательских проектов.

В России в номинации «Ростелекома» «Интернет для лучшего мира» соревновались четыре проекта: SkillsBooster, занимающийся обучением и трудоустройством молодых IT-специалистов (г. Санкт-Петербург); онлайн-платформа взаимопомощи Goody (г. Москва); приложение и онлайн-курс для изучения языка жестов LifeTalk

(г. Уфа) и услуга психологической помощи YouTalk (г. Москва). Победителем признан YouTalk. Стартап позволяет разным группам населения, в том числе маломобильным, получить психологическую поддержку в режиме онлайн.

Каждый проект оценивался по четырем критериям: социальная значимость, инновационность, бизнес-модель и команда.

«В социальных проектах применение IT-технологий особенно важно, так как это позволяет значительно увеличить охват и таким образом улучшить жизнь большого количества людей. Команда YouTalk добилась важных результатов в работе над своим проектом. Победители в нашей номинации сумели четко выделить основную аудиторию своих благополучателей и разработать устойчивую бизнес-модель для оказания системной помощи», — говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций «Ростелекома».

Программа реализуется при финансовой поддержке ПАО «Ростелеком» и Citi.

Social Impact Award – международная программа развития социального предпринимательства среди молодежи, разработанная в 2010 году Венским Университетом при участии международной сети центров Impact Hub.

Подробнее о программе: www.socialimpactaward.ru

Impact Hub Moscow – центр поддержки социально значимых предпринимательских проектов. Пространство для работы и мероприятий в центре Москвы, образовательные программы и сообщество предпринимателей. Входит в глобальную ассоциацию Impact Hub – 102 центра в 49 странах мира.

www.impacthubmoscow.net

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