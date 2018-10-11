Новое здание арбитражного суда во Владимире обойдется в 619,5 миллиона рублей
Его построят в декабре 2020 года
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Арбитражный суд Владимирской области объявил торги на строительство своего нового здания. Они пройдут в закрытом режиме. На него суд готов потратить 619,5 миллионов рублей.
Новое здание арбитражного суда построят рядом с обладминистрацией. Сейчас суд ютится в типовом здании конца 1960-ых годов постройки традиционной коридорной советской системы.
Построить здание должны к декабрю 2020 года.