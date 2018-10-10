Суд признал законным обыск в квартире прокурора Владимира

10 Окт. 21:43 2018-10-10T21:45:02+03:00

Обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела в отношении Ильи Копытина

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9 октября в отношении прокурора города Владимира, советника юстиции Ильи Копытина было возбуждено уголовное дело по статьям УК о получении взятки в крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. Как сообщает владимирский Следком, в этот же день следователем по особо важным делам СУ СК России по Владимирской области при оперативном сопровождении УФСБ России в квартире Копытина произведен обыск.

Сразу же о следственном действии, проведенном в исключительном порядке, как не терпящем отлагательства, в соответствии с требованиями ст. 165 УПК РФ следователь уведомил судебный орган.

10 октября Октябрьский районный суд Владимира проверил законность произведенного следственного действия. Суд вынес судебное постановление о признании обыска законным.

Тем временем прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин считает постановление регионального Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора города Владимира Ильи Копытина незаконным.