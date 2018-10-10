В Кольчугине стажер компании украл топливную карту и заправлял свою машину

10 Окт. 17:44 2018-10-11T10:40:54+03:00

Он налил бензина на 14 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Александрова. Мужчине предъявлено обвинение за кражу, сообщают в региональной полиции.

Он стажировался в одной из коммерческих компаний и украл отткуда корпоративную топливную карту, благодаря которой сотрудники заправляют машины фирмы. В течение нескольких дней стажер заправлял свой личный автомобиль. За это время сумма ущерба составила 14 000 рублей.

Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Кольчугина. Мужчина дал признательные показания.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.