В Коврове одиннадцать образовательных учреждений не подготовились к учебному году

10 Окт. 16:49 2018-10-10T16:50:31+03:00

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Ковровская городская прокуратура проверила образовательные учреждения в связи с началом нового учебного года. В 11 муниципальных детских садах и школах выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического, пожарного законодательства и законодательства об антитеррористической защищенности.

Городским прокурором внесен комплекс актов реагирования. В результате в детских садах № 39,41,49 восстановили плитку стен и полов умывальных комнат. В школе № 10 покрытие стен в кабинетах и спортивном зале привели в надлежащее состояние, на цокольном этаже здания установили динамики системы оповещения людей о пожаре. В детском саду № 32 частично восстановлена система видеонаблюдения. В школе № 23 установлены двери лестничных клеток на 2 этаже.

По требованию прокурора 8 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении заведующих дошкольных учреждений и руководителей учреждений среднего образования возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.