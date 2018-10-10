2018-10-10T16:47:50+03:00
Экономика

Бюджетный комитет ЗС Владимирской области предлагает муниципалитетам пополнить бюджет за счет сидра и полезных ископаемых

Это принесет им почти 100 миллионов рублей каждый год
Сергей МОРКОВКИН
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10 октября состоялось первое заседание комитета по бюджетной и налоговой политики Законодательного Собрания Владимирской области. Депутаты предложили установить дополнительные нормативы отчислений от федеральных налогов в местные муниципальные бюджеты. Казну городов и сельских поселений предлагается пополнить 100% акциз на сидр, пуаре и медовуху, а также 100% налогов на добычу полезных ископаемых.

В Суздальском районе работают сразу три производства медовухи. Налоги с их деятельности принесут в местный бюджет 22 миллиона рублей. Прогнозируемая сумма налогов от добычи полезных ископаемых на 2019 год составит более 73 миллионов рублей. В регионе добывают песок, глину, гравий, известняк и торф - раньше налог на них полностью шел в областной бюджет. Налоги на доломит и минеральную воду пополняли областной (60%) и федеральный бюджет (40%). Их также предлагается отдать местным бюджетам.

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