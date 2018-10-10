Во Владимирскую область приедет делегация из Республики Узбекистан
В рамках встречи - переговоры по вопросам водоочистки
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11 октября Владимир посетит делегация Бухарской области Республики Узбекистан во главе с первым заместителем хокима (губернатора) Бухарской области Фарходом Умаровым.
Визит состоится в рамках подготовки к первому Форуму межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который пройдет 19 октября 2018 года в Ташкенте.
В программе запланированы встреча с представителями администрации Владимирской области и деловыми кругами для обсуждения перспектив сотрудничества, а также посещение ООО «БМТ» (г.Владимир), где пройдут переговоры по вопросам водоочистки.