Во Владимирскую область приедет делегация из Республики Узбекистан

10 Окт. 16:05 2018-10-10T16:06:23+03:00

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11 октября Владимир посетит делегация Бухарской области Республики Узбекистан во главе с первым заместителем хокима (губернатора) Бухарской области Фарходом Умаровым.

Визит состоится в рамках подготовки к первому Форуму межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который пройдет 19 октября 2018 года в Ташкенте.

В программе запланированы встреча с представителями администрации Владимирской области и деловыми кругами для обсуждения перспектив сотрудничества, а также посещение ООО «БМТ» (г.Владимир), где пройдут переговоры по вопросам водоочистки.