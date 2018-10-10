Владимирский пенсионер, представившись сотрудником правоохранительных органов, за деньги "помогал" женщине освободить сыновей из тюрьмы

10 Окт. 15:56 2018-10-11T10:44:07+03:00

Женщина отдала ему более 800 тысяч рублей

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Полицейские задержали ранее судимого 60-летнего жителя областного центра. Его подозревают в покушении на совершение мошенничества в крупном размере.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, в марте текущего года задержанный, представившись сотрудником правоохранительных органов, предложил 47-летней жительнице города Владимира помощь в освобождении от уголовного преследования ее сыновей. За свои «услуги» злоумышленник попросил 70 000 рублей. Женщина согласилась и передала подозреваемому деньги. После получения суммы пенсионер скрылся. А сыновей потерпевшей лишили свободы.

В сентябре подозреваемый вновь обратился к жительнице Владимира с предложением помочь в досрочном освобождении сыновей из тюрьмы и попросил за свои «услуги» уже 800 000 рублей. Женщина вновь согласилась. Подозреваемого в форме полицейского задержали оперативники в момент передачи ему части указанной суммы.

На пенсионера завели уголовное дело. Сейчас он под домашним арестом.