2018-10-11T10:44:07+03:00
Происшествия

Владимирский пенсионер, представившись сотрудником правоохранительных органов, за деньги "помогал" женщине освободить сыновей из тюрьмы

Женщина отдала ему более 800 тысяч рублей
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали ранее судимого 60-летнего жителя областного центра. Его подозревают в покушении на совершение мошенничества в крупном размере.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, в марте текущего года задержанный, представившись сотрудником правоохранительных органов, предложил 47-летней жительнице города Владимира помощь в освобождении от уголовного преследования ее сыновей. За свои «услуги» злоумышленник попросил 70 000 рублей. Женщина согласилась и передала подозреваемому деньги. После получения суммы пенсионер скрылся. А сыновей потерпевшей лишили свободы.

В сентябре подозреваемый вновь обратился к жительнице Владимира с предложением помочь в досрочном освобождении сыновей из тюрьмы и попросил за свои «услуги» уже 800 000 рублей. Женщина вновь согласилась. Подозреваемого в форме полицейского задержали оперативники в момент передачи ему части указанной суммы.

На пенсионера завели уголовное дело. Сейчас он под домашним арестом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек
Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области
Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков
Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта
Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова
В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
Владимирский театр драмы готовится к премьере
Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
В "Крейсере" ликвидировали пожар
Владимирский бизнес получил безлимитный мобильный интернет
Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку
Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов
Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев
УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
В Александровском районе сгорел строящийся дом
Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус
В Радужном из-за угрозы аварии отключили газ
Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза
19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга
Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию