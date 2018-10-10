Бывший директор департамента строительства Владимирской области стал зампредом Ивановской области

10 Окт. 15:35 2018-10-10T15:35:42+03:00

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10 октября губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский назвал состав правительства региона. В него вошел бывший директор департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области Сергей Коробкин. Губернатор Ивановской области отметил большой опыт назначенца в строительной сфере. Сергей Коробкин будет занимать пост заместителя председателя правительства Ивановской области.

Сергей Коробкин был назначен директором департамента строительства администрации Владимирской области в мае 2016 года. Уволился он в сентябре 2017 года по собственной инициативе. Отметим, во время его работы случился инцидент со сменой подрядчика школы № 49.