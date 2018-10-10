Совет директоров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» утвердил стратегию компании на период до 2022 года

10 Окт. 14:51 2018-10-10T14:51:15+03:00

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В стратегии определены целевые показатели развития и комплекс действий, необходимых для их достижений в условиях меняющихся потребностей рынка. «ГИПРОСВЯЗИ» утверждены пять стратегических приоритетных направлений развития, которые декомпозируются в конкретные задачи на период планирования:

развитие традиционных и сопутствующих продуктов, работ и услуг, включающее масштабирование традиционного бизнеса, развитие базовых и смежных компетенций, повышение удовлетворенности заказчиков;

участие в модернизации технологической платформы Группы компаний (ГК) «Ростелеком», включающее участие в федеральных программах; развитие стратегического партнерства с компаниями Группы;

развитие человеческого капитала, включающее внедрение новых подходов к развитию персонала и организации труда; наращивание персоналом цифровых компетенций; совершенствование корпоративной культуры и моделей взаимодействия;

повышение эффективности деятельности, включающее, цифровизацию основной деятельности, повышение операционной эффективности, улучшение системы принятия решений и бизнес-процессов;

развитие на сегментах альтернативных заказчиков, включающее активизацию взаимодействия с заказчиками целевых сегментов; повышение узнаваемости на рынке, активизацию маркетинговой деятельности и др.

По словам генерального директора ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Алексея Малыша, «Стратегия развития на период 2018-2022 гг. ставит перед компанией амбициозные задачи развития в качестве рыночного игрока, способного обеспечить поставку информационно-телекоммуникационных решений «под ключ» и стать компанией первого выбора для заказчиков различных сегментов».

Стратегия компании устанавливает 3 основные цели развития. Две из них финансовые – это рост объема выручки и OIBDA со среднегодовым темпом, превышающим 5%. Третья цель – достижение к 2022 г. 28% доли на рынке ПИР отрасли. По экспертной оценке, по итогам 2017 года доля ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» составила 24% на рынке ПИР отрасли связи.

«Мы высоко ценим вклад ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в развитие технологической платформы компаний ГК «Ростелеком». Условия оказания услуг по таким параметрам, как цена-сроки, находятся на рыночном уровне, а ориентированность компании на потребности заказчика – гарантия их высокого качества. ГИПРОСВЯЗЬ обладает большим потенциалом и способна достичь стратегических результатов» - говорит Председатель Совета директоров Алексей Сапунов, Старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком».

Утвержденная Советом директоров стратегия ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» пришла на смену Программе среднесрочного развития на 2014-2018гг., согласно которой компания развивалась в предшествующие годы и, которая, по сути, являлась программой стратегического развития. Приоритетные направления, определенные программой, сохранены в новой стратегии, но выведены на более высокий уровень развития соответственно задачам, возникающим в условиях цифровой трансформации российской экономики.