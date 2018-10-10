2018-10-10T14:51:15+03:00
Общество

Совет директоров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» утвердил стратегию компании на период до 2022 года

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В стратегии определены целевые показатели развития и комплекс действий, необходимых для их достижений в условиях меняющихся потребностей рынка. «ГИПРОСВЯЗИ» утверждены пять стратегических приоритетных направлений развития, которые декомпозируются в конкретные задачи на период планирования:

развитие традиционных и сопутствующих продуктов, работ и услуг, включающее масштабирование традиционного бизнеса, развитие базовых и смежных компетенций, повышение удовлетворенности заказчиков;

участие в модернизации технологической платформы Группы компаний (ГК) «Ростелеком», включающее участие в федеральных программах; развитие стратегического партнерства с компаниями Группы;

развитие человеческого капитала, включающее внедрение новых подходов к развитию персонала и организации труда; наращивание персоналом цифровых компетенций; совершенствование корпоративной культуры и моделей взаимодействия;

повышение эффективности деятельности, включающее, цифровизацию основной деятельности, повышение операционной эффективности, улучшение системы принятия решений и бизнес-процессов;

развитие на сегментах альтернативных заказчиков, включающее активизацию взаимодействия с заказчиками целевых сегментов; повышение узнаваемости на рынке, активизацию маркетинговой деятельности и др.

По словам генерального директора ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Алексея Малыша, «Стратегия развития на период 2018-2022 гг. ставит перед компанией амбициозные задачи развития в качестве рыночного игрока, способного обеспечить поставку информационно-телекоммуникационных решений «под ключ» и стать компанией первого выбора для заказчиков различных сегментов».

Стратегия компании устанавливает 3 основные цели развития. Две из них финансовые – это рост объема выручки и OIBDA со среднегодовым темпом, превышающим 5%. Третья цель – достижение к 2022 г. 28% доли на рынке ПИР отрасли. По экспертной оценке, по итогам 2017 года доля ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» составила 24% на рынке ПИР отрасли связи.

«Мы высоко ценим вклад ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в развитие технологической платформы компаний ГК «Ростелеком». Условия оказания услуг по таким параметрам, как цена-сроки, находятся на рыночном уровне, а ориентированность компании на потребности заказчика – гарантия их высокого качества. ГИПРОСВЯЗЬ обладает большим потенциалом и способна достичь стратегических результатов» - говорит Председатель Совета директоров Алексей Сапунов, Старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком».

Утвержденная Советом директоров стратегия ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» пришла на смену Программе среднесрочного развития на 2014-2018гг., согласно которой компания развивалась в предшествующие годы и, которая, по сути, являлась программой стратегического развития. Приоритетные направления, определенные программой, сохранены в новой стратегии, но выведены на более высокий уровень развития соответственно задачам, возникающим в условиях цифровой трансформации российской экономики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек
Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области
Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков
Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта
Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова
В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
Владимирский театр драмы готовится к премьере
Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
В "Крейсере" ликвидировали пожар
Владимирский бизнес получил безлимитный мобильный интернет
Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку
Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов
Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев
УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
В Александровском районе сгорел строящийся дом
Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус
В Радужном из-за угрозы аварии отключили газ
Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза
19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга
Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию