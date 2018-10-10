2018-10-10T21:50:10+03:00
Происшествия

Владимирец после выхода из психбольницы жестоко убил свою мать

Она пыталась вызвать ему "скорую помощь"
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве матери.

По данным следствия, в сентябре 2018 года молодой человек (инвалид второй группы по психическому заболеванию), пройдя курс лечения вернулся домой с рекомендацией обязательного приема лекарств. Вечером 7 октября его 56-летняя мать, заметив неадекватное поведение сына, который, вероятно, перестал принимать таблетки, решила вызвать "скорую помощь". Из-за этого произошел конфликт. Сын принялся избивать мать, которая все же успела вызвать полицию и неотложку.

Приехавшие на место происшествия медики услышали крики о помощи, но не смогли попасть в квартиру. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия по сообщению, поступившему от диспетчера Скорой помощи. После взлома металлической двери сотрудниками МЧС, полицейские задержали подозреваемого.

Мужчину, представляющего социальную опасность для окружающих, госпитализировали. В ближайшее время ему будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек
Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области
Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков
Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта
Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова
В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
Владимирский театр драмы готовится к премьере
Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
В "Крейсере" ликвидировали пожар
Владимирский бизнес получил безлимитный мобильный интернет
Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку
Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов
Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев
УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
В Александровском районе сгорел строящийся дом
Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус
В Радужном из-за угрозы аварии отключили газ
Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза
19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга
Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию