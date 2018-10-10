Владимирец после выхода из психбольницы жестоко убил свою мать
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве матери.
По данным следствия, в сентябре 2018 года молодой человек (инвалид второй группы по психическому заболеванию), пройдя курс лечения вернулся домой с рекомендацией обязательного приема лекарств. Вечером 7 октября его 56-летняя мать, заметив неадекватное поведение сына, который, вероятно, перестал принимать таблетки, решила вызвать "скорую помощь". Из-за этого произошел конфликт. Сын принялся избивать мать, которая все же успела вызвать полицию и неотложку.
Приехавшие на место происшествия медики услышали крики о помощи, но не смогли попасть в квартиру. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия по сообщению, поступившему от диспетчера Скорой помощи. После взлома металлической двери сотрудниками МЧС, полицейские задержали подозреваемого.
Мужчину, представляющего социальную опасность для окружающих, госпитализировали. В ближайшее время ему будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.