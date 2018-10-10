Владимирец после выхода из психбольницы жестоко убил свою мать

10 Окт. 14:17 2018-10-10T21:50:10+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве матери.

По данным следствия, в сентябре 2018 года молодой человек (инвалид второй группы по психическому заболеванию), пройдя курс лечения вернулся домой с рекомендацией обязательного приема лекарств. Вечером 7 октября его 56-летняя мать, заметив неадекватное поведение сына, который, вероятно, перестал принимать таблетки, решила вызвать "скорую помощь". Из-за этого произошел конфликт. Сын принялся избивать мать, которая все же успела вызвать полицию и неотложку.

Приехавшие на место происшествия медики услышали крики о помощи, но не смогли попасть в квартиру. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия по сообщению, поступившему от диспетчера Скорой помощи. После взлома металлической двери сотрудниками МЧС, полицейские задержали подозреваемого.

Мужчину, представляющего социальную опасность для окружающих, госпитализировали. В ближайшее время ему будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.