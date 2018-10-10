Владимирцев косит аденовирус и парагрипп
Во Владимирской области заболели больше 9,5 тысяч человек
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На прошлой неделе в области в поликлиники с признаками ОРВИ обратилось 9 778 заболевших, среди них 6 241 ребенок, что выше эпидпорога на 1,5%.
Во Владимире заболели 2 564 человека, среди них 1 762 ребенка.
Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами: аденовирус и парагрипп.
Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Судогодском районе – 127, в Киржачском районе – 95,1, во Владимире – 71,4 и в Гусь-Хрустальном районе – 77,3.