2018-10-10T13:08:37+03:00
Общество

Владимиро-Суздальский музей -заповедник принял миллионного туриста в этом году

Миллионный билет купили в субботу 6 октября в кассах Музея деревянного зодчества в Суздале.
Алексей СУХОВ
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За пять месяцев, с мая по сентябрь, музей-заповедник принял 722 644 гостя. Традиционно пик посещаемости пришелся на август: за 31 день месяца музей-заповедник посетили 187 138 человек или, в среднем, 6 036 человек в день.

В солнечном сентябре в музей пришли 127 813 человек (примерно столько же гостей в этом году побывало в музее в мае и июне).

Чаще всего туристы выбирают для путешествий объекты Суздаля. Традиционно самый любимый — Музей деревянного зодчества.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник уверенно сохраняет 6 место по посещаемости среди всех музеев страны.

«Динамика посещаемости музея-заповедника в 2018 году внушает оптимизм, – отмечает генеральный директор Игорь Конышев, — и я уверен, что до конца года мы примем более 1 100 000 туристов, то есть реальные показатели посещаемости музея-заповедника будут выше, чем в прошлом году».

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