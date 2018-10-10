2018-10-10T12:56:23+03:00
Происшествия

Во Владимире за изнасилование задержан иностранец

Пьяный парень напал на девушку прямо в центре города
Вероника ПАНИНА
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Уголовное дело за покушение на изнасилование задержан 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Как сообщает Следственный комитет Владимирской области, 7 октября в центре Владимира молодой мужчина в пьяном виде начал преследовать 20-летнюю девушку, которая шла домой. Девушка заметила подозрительного незнакомца и ускорила шаг, но убежать не сумела. Насильник улучил момент, схватил девушку за руку и потащил в сторону деревянных сараев на одной из боковых улиц. При этом он угрожал девушке ножом. Там злоумышленник повалил девушку на землю, стал избивать и попытался изнасиловать. На крики девушки из ближайшего дома выскочила пожилая горожанка, но, увидев здоровенного пьяного мужика, поняла, что сама не справится, и побежала в дом за помощью.

Тем временем девушка сумела вывернуться и позвонить по мобильному телефону маме, прокричав просьбу о помощи. Женщина не растерялась и вызвала полицию, оперативники моментально примчались на место. Тем временем из дома выбежали женщина и ее родственники, правда, их помощь не понадобилась - насильника уже заталкивали в полицейскую машину. Сегодня будет решен вопрос о мере пресечения задержанному. Следователь СК России требует заключения под стражу.

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