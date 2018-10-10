Суздаль вошел в тройку популярных малых городов у туристов осенью

10 Окт. 12:55 2018-10-10T12:55:50+03:00

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие малые города России наиболее популярны у туристов в середине осени.

Осташков на озере Селигер в Тверской области, Суздаль во Владимирской области, Углич и Мышкин в Ярославской области, а также Олонец в Карелии входят в топ-5 малых городов по популярности турпоездок в межсезонье.

По данным интернет-портала, в середине осени туристы приезжают в малые города на 2 - 4 дня и тратят на жилье от 2,6 до 6,8 тысяч рублей в сутки.