Юных владимирцев приглашают поучаствовать в кастинге проекта "Ты - супер!"

10 Окт. 12:49 2018-10-10T12:49:57+03:00

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Участниками проекта могут стать талантливые ребята с незаурядными вокальными данными, которые воспитываются в детских домах, приемных и опекунских семьях либо, в силу трудной жизненной ситуации, находятся в интернатах.

В ходе предыдущих сезонов некоторые конкурсанты смогли даже обрести семью, многие определились с профессией, поступили в музыкальные учебные заведения или готовятся к поступлению по окончании школы.

На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве. Во время учебного года для школьников будут организованы занятия по общеобразовательной программе, кроме того на проекте работаю психологи и медики.

Чтобы подать заявку на участие в кастинге проекта «Ты супер!», необходимо до 20 ноября заполнить анкету, снять видео с коротким представлением, прикрепить к анкете видео с представлением и видео с записью исполнения песни, лучше нескольких песен. Ну и наконец подать заявку на участие в конкурсе.