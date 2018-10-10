2018-10-10T10:56:49+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки

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Банк УРАЛСИБ отменил условие предоставления клиентом нового отчета об оценке при рефинансировании ипотечного кредита – при условии, что у клиента есть в наличии отчет об оценке, предоставленный им при первичном получении рефинансируемого кредита в стороннем банке, а квартира расположена не на первом этаже многоквартирного дома. Это позволит клиенту ускорить процесс рефинансирования кредита и избежать расходов, связанных с оценкой объекта недвижимости.

По итогам 9 месяцев 2018 года Банк УРАЛСИБ выдал ипотечных кредитов на цели рефинансирования на сумму 2,4 млрд рублей, втрое превысив показатели за аналогичный период прошлого года.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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