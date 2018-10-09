Владимирских школьников научат сочинять книги

9 Окт. 18:20 2018-10-09T18:21:21+03:00

Изменить размер текста: A A

15 октября в 14 часов в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи (ул. Мира, 51) состоится творческая встреча для школьников с Кареном Арутюнянцем.

Карен Давидович Арутюнянц - писатель, сценарист, журналист, автор книг «Я плюс все», «Иванушка Первый, или время чародея», «Пончик идёт по следу» и многих других.

15 октября он расскажет и покажет, как стать писателем на мастер-классе «Сочиняем и делаем книгу». Гости встречи смогут принять участие в интерактивном шоу «Стендап-ап-ап», а также различных играх и конкурсах.