Во Владимире началась "Осенняя неделя добра"

9 Окт. 18:16 2018-10-09T18:16:55+03:00

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С 8 по 21 октября во Владимире проходит марафон «Осенняя неделя добра».

В этом году для участия в марафоне зарегистрировалось более 30 организаций, каждая из которых представляет свой благотворительный проект по направлениям: благоустройство территории, помощь пожилым людям, образовательная деятельность для детей с особенностями развития, помощь животным.

В этом году управление по делам молодежи предложило участникам нововведение: на первой неделе добровольцы проводят мероприятия по своему плану, а с 15 по 19 октября будут организованы, так называемые, Дни единых действий, когда каждый из участников будет проводить тематические акции по общему плану.

Каждый житель города, который чувствует потребность стать участником марафона, может в любой момент присоединиться к добровольцам. Контактный телефон управления по делам молодежи: 53-33-33, кроме того, заявку можно оставить в группе ВКонтакте .