В Гороховецком районе оштрафовали предпринимателя за неубранный навоз

9 Окт. 17:40 2018-10-09T17:40:57+03:00

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Прокуратурой Гороховецкого района совместно с департаментом ветеринарии администрации Владимирской области провела проверку на ферме индивидуального предпринимателя в деревне Выезд. Специалисты выявили нарушения ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота. Так, территория фермы не очищена от навоза, и эти навозные кучи лежат вблизи животноводческого помещения. Кроме того, навозохранилище и площадка для хранения и биотермического обеззараживания навоза отсутствует.

В отношении фермера возбуждено производство об административном правонарушении, по результатам рассмотрения он оштрафован.

Кроме того, в его адрес внесено представление, отмеченные в акте прокурорского реагирования нарушения устранены.