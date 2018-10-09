Во Владимире многодетную мать осудили за угрозу убийством свекрови

9 Окт. 17:28 2018-10-09T17:29:21+03:00

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3 марта 2017 года нетрезвая 35-летняя женщина, которая проживала в квартире своего супруга, поссорилась со свекровью - мать супруга сделала снохе замечание, что она выпивает. Женщина решила проучить свекровь: дождалась, когда муж выйдет из квартиры, заперла дверь и схватила ее за волосы. Потом вытащила пенсионерку в коридор, где стала угрожать убийством и несколько раз ударила женщину по голове обухом и лезвием топора.

Увидев, что пожилая женщина напугана, а из раны на ее голове течет кровь, подсудимая перестала наносить удары и отошла от нее. Потерпевшая стала звать на помощь соседей.

Государственный обвинитель просил суд о реальном лишении свободы. Мировой судья, посчитал, что это слишком суровое наказание и назначил сначала ограничение свободы, так как 35-летняя женщина - мать троих несовершеннолетних детей, младшему на момент совершения преступления не исполнилось и 3-х месяцев.

Но прокурор не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке. Постановлением Фрунзенского районного суда города Владимира приговор мирового судьи был изменен. Женщине назначили другое наказание - 8 месяцев с отбыванием в колонии- поселении.