2018-10-09T14:53:33+03:00
Звезды

Владимирская певица попала на шоу "Голос"

Девушку допустили до "слепого" прослушивания
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21-летняя Дарья Шигина переехала во Владимир четыре года назад из Кинешмы. В областном центре она окончила Институт искусств ВлГУ. Сейчас Дарья поёт в кавер-группе «Kiss Me Twice».

Как сообщает интернет-портал Призыв-Тв, на проект «Голос» она попала с третьей попытки. Дарья выступила с песней «Heaven» Emeli Sande. Во время исполнения песни на первом канале Дарье аккомпанировали музыканты из группы «Kiss me twice». Однако как оценили ее выступления члены жюри, пока неизвестно. Девушке разглашать эту информацию нельзя.

В этом году на шоу «Голос» было подано около 12 тысяч заявок, и только 150 человек допустили до слепых прослушиваний, из которых в команды наставников попадут лишь 48 артистов. На этот раз в жюри вошли Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак, Баста.

Выступление Дарьи Шигиной стоит ждать в первых выпусках шоу, начиная с 12 октября. Посмотрим, сможет ли девушка повторить успех нашего земляка Тимофея Копылова. который занял второе место.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек
Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области
Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков
Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта
Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова
В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
Владимирский театр драмы готовится к премьере
Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
В "Крейсере" ликвидировали пожар
Владимирский бизнес получил безлимитный мобильный интернет
Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку
Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов
Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев
УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
В Александровском районе сгорел строящийся дом
Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус
В Радужном из-за угрозы аварии отключили газ
Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза
19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга
Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию