Владимирская певица попала на шоу "Голос"

9 Окт. 14:53 2018-10-09T14:53:33+03:00

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21-летняя Дарья Шигина переехала во Владимир четыре года назад из Кинешмы. В областном центре она окончила Институт искусств ВлГУ. Сейчас Дарья поёт в кавер-группе «Kiss Me Twice».

Как сообщает интернет-портал Призыв-Тв, на проект «Голос» она попала с третьей попытки. Дарья выступила с песней «Heaven» Emeli Sande. Во время исполнения песни на первом канале Дарье аккомпанировали музыканты из группы «Kiss me twice». Однако как оценили ее выступления члены жюри, пока неизвестно. Девушке разглашать эту информацию нельзя.

В этом году на шоу «Голос» было подано около 12 тысяч заявок, и только 150 человек допустили до слепых прослушиваний, из которых в команды наставников попадут лишь 48 артистов. На этот раз в жюри вошли Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак, Баста.

Выступление Дарьи Шигиной стоит ждать в первых выпусках шоу, начиная с 12 октября. Посмотрим, сможет ли девушка повторить успех нашего земляка Тимофея Копылова. который занял второе место.