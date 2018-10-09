Владимирская область занимает 11-ю строчку по участию в онлайн-переписи

9 Окт. 14:38 2018-10-09T14:39:10+03:00

Хотя в самом начале регион-33 входил в пятерку по активности

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Пробная интернет-перепись приближается к финишу. Наступает время подсчетов и анализа результатов, как по стране в целом, так и по субъектам.

На 8 часов утра 9 октября переписались более 793 тысяч жителей страны, из них жителей ЦФО - свыше 182 тысяч, Владимирской области - 5 тысяч.

- Если вначале интернет-переписи владимирцы были в первой пятерке самых активных регионов ЦФО, то во второй половине переписного периода «притормозили» и опустились на 11 позицию (с учетом г. Москвы и Московской области), - рассказали во Владимирстате.

Владимирстат напоминает жителям области: времени для уникальной возможности поучаствовать в эксперименте становится все меньше, но еще можно успеть стать переписчиком и самому себе, и членам своей семьи.

Все, кто имеет подтвержденную учетную запись, должны зайти на сайт Gosuslugi.ru и ответить на вопросы.