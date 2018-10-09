Житель Мурома украл лестничные ограждения
На 46-летнего жителя Мурома завели уголовное дело по статье "кража".
В середине сентября в отдел полиции обратился представитель одного из учреждений города Мурома, сообщивший о том, что кто-то украл металлические лестничные ограждения, установленные на входном крыльце здания. Ущерб был оценен в 15 тысяч рублей.
Вскоре полицейские задержали 46-летнего безработного местного жителя.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчина, убедившись, что никого нет рядом, снял металлические конструкции, а потом сдал их в один из пунктов приема лома. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.
Сейчас полицейские проверяют, не замешан ли подозреваемый в других аналогичных преступлениях.