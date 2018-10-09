Житель Мурома украл лестничные ограждения

9 Окт. 14:16 2018-10-09T14:16:01+03:00

А потом сдал их на металлолом

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На 46-летнего жителя Мурома завели уголовное дело по статье "кража".

В середине сентября в отдел полиции обратился представитель одного из учреждений города Мурома, сообщивший о том, что кто-то украл металлические лестничные ограждения, установленные на входном крыльце здания. Ущерб был оценен в 15 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали 46-летнего безработного местного жителя.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчина, убедившись, что никого нет рядом, снял металлические конструкции, а потом сдал их в один из пунктов приема лома. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Сейчас полицейские проверяют, не замешан ли подозреваемый в других аналогичных преступлениях.