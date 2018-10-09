В Центральном парке Владимира пройдут соревнования по пожарному многоборью

9 Окт. 14:06 2018-10-09T14:06:17+03:00

Посмотреть выступления спасателей могут все желающие

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14 октября в 11.00. в Центральном парке пройдут областные соревнования по пожарному многоборью (кроссфиту).

В пожарный кроссфит входит серия силовых упражнений высокой интенсивности, которые участники должны выполнять одно за другим без перерыва и в полном боевом снаряжений пожарного.

Почетный гость соревнований – сын известного певца Игоря Талькова, который на торжественном открытии исполнит песню «Я вернусь».

Затем состоятся соревнования по пожарному кроссфиту среди команд пожарных со всей Владимирской области.

В это же время на соседних площадках спасатели общественной организации «РОССОЮЗСПАС» проведут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Будет проходить демонстрация пожарной техники. А также специалисты фитнес-клуба «Атмосфера» проведут кроссфит для профессиональных спортсменов.

Вход на соревнования - свободный.