В Центральном парке Владимира пройдут соревнования по пожарному многоборью
14 октября в 11.00. в Центральном парке пройдут областные соревнования по пожарному многоборью (кроссфиту).
В пожарный кроссфит входит серия силовых упражнений высокой интенсивности, которые участники должны выполнять одно за другим без перерыва и в полном боевом снаряжений пожарного.
Почетный гость соревнований – сын известного певца Игоря Талькова, который на торжественном открытии исполнит песню «Я вернусь».
Затем состоятся соревнования по пожарному кроссфиту среди команд пожарных со всей Владимирской области.
В это же время на соседних площадках спасатели общественной организации «РОССОЮЗСПАС» проведут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Будет проходить демонстрация пожарной техники. А также специалисты фитнес-клуба «Атмосфера» проведут кроссфит для профессиональных спортсменов.
Вход на соревнования - свободный.