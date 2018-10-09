Владимирская область заняла 17-е место в рейтинге по стремлению к ведению здорового образа жизни

9 Окт. 13:58 2018-10-09T14:33:43+03:00

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Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг. Для его расчета были проанализированы 8 показателей. В их числе – доля населения, занимающегося физкультурой и спортом; потребление алкоголя и табачных изделий; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными (опасными) условиями труда.

Владимирская область занимает в рейтинге ЗОЖ 17-е место, получив 71,9 по 100-балльной шкале.

Лидерами рейтинга стали Республика Дагестан, Чеченская Республика и Кабардино-Балкарская Республика. в аутсайдерах Еврейская АО, Камчатская, Магаданская и Амурская области.