В Муромском районе поисковики подняли останки советского летчика

9 Окт. 13:47 2018-10-09T13:47:37+03:00

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6 и 7 октября в окрестностях деревни Михалево Муромского района прошла поисковая экспедиция «Герои неба-5».

Более 50 поисковиков отрядов «Контакт», «Гастелловец», «Владимирец», «Небо Родины», «Сыны Отечества», «Амулет», «Лыбедь» и «Земляк» в течении двух дней поднимали на поверхность фрагменты фюзеляжа и мотор истребителя Ла-5, разбившегося в Муромском районе в июне 1944 года.

Вместе с обломками боевой машины обнаружены останки пилота, предположительно им был старший сержант Иван Павлович Кирей 1918 года рождения. В настоящее время ведется установление полных демографических данных пилота и решается вопрос об организации захоронения останков.

Двигатель самолета Ла-5 займет достойное место в музее Вязниковской авиационной школы пилотов.