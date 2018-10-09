Владимирские школьники взяли на фестивале роботехники "золото", "серебро" и "бронзу"

9 Окт. 13:41 2018-10-09T13:41:55+03:00

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Владимирские школьники - учащиеся детского технопарка «Кванториум-33» - успешно выступили на 5-м международном фестивале робототехники «РобоФинист», который с 5 по 7 октября проходил в Санкт-Петербурге. Они завоевали пять призовых мест в трех категориях.

Дарья Кудряшова и Яна Давыдова удостоены 1-го места в категории «Сумо андроидных роботов» и стали вторыми в номинации «Гонки андроидных роботов». А Виктория Кунышева и Андрей Федоров заняли 2-е место в категории «Сумо андроидных роботов» и 3-е - в категории «Гонки андроидных роботов». Наставником этих четверых ребят выступает Юрий Зайцев.

Еще двое владимирцев Рустам Юнусов и Илья Нестеров завоевали 2-е место в категории «Кубок РТК: Искатель». Они занимаются «Кванториуме-33» под руководством Андрея Коршунова.