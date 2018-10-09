Водители "БигАвтоТранса" во Владимире решили закончить забастовку и выйти на линию

9 Окт. 11:22 2018-10-09T11:38:50+03:00

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Как сообщают работники владимирской компании-перевозчика "БигАвтоТранс", вот-вот кондукторы и водители выйдут на линию. Утром им предложили до 1 ноября написать заявление на увольнение по собственному желанию. Всем отказавшимся, как рассказали сами сотрудники, руководство грозило не выплатить премию. Это спровоцировало забастовку, из-за которой в областном центре случился транспортный коллапс.

Чтобы урегулировать ситуацию, водители и кондуктора вызвали в компанию Трудовую инспекцию. Сейчас, как уточнил один из водителей, работники решили прекратить бастовать и выйти на линию.

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