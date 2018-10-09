Во Владимире утром сгорела машина

9 Окт. 10:05 2018-10-09T10:05:24+03:00

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9 октября в 05.25 пожарные получили сообщение о загорании автомобиля во Владимире, на ул. Лакина у д. 165А. Через 5 минут на месте были пожарные первого подразделения, еще через пять - открытое горение ликвидировано. Полностью пожар устранили в 05.50. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. В момент возгорания в машине никого не было.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единиц техники, 7 человек.