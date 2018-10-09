Арбитражный суд запретил владимирской мэрии сносить павильон у ВлГУ

9 Окт. 10:04 2018-10-09T10:04:05+03:00

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8 октября арбитражный суд Владимирской области вынес решение по делу о сносе павильона напротив ВлГУ. Суд встал на сторону бизнесменов и запретил сносить постройку.

Напомним, павильон с торговыми лавками пристроили к подземному переходу у ВлГУ в прошлом году. Изначально он не пришелся по вкусу местным жителям, но все же был построен. Через год мэрия города все же решила избавиться от конструкции, портящей вид сквера. Однако арбитражный суд решил иначе.