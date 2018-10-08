Владимирский борец занял третье место на Всероссийском турнире памяти Никифорова

8 Окт. 20:32 2018-10-08T20:33:23+03:00

За 33-й регион выступали десять человек

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Владимирский спортсмен Тимбулат Абазов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе «Владимирская осень» памяти мастера спорта международного класса Эдуарда Никифорова.

В соревнованиях, которые являлись отборочным в юниорскую сборную России участвовали спортсмены 1999-2001 годов рождения.

Напомним, турнир проходил с 4 по 6 октября во владимирском специализированном спортивном комплексе единоборств им. Дмитрия Тимофеева. На состязания приехали в общей сложности более 370 юношей из 41 региона России – от Владивостока до Калининграда. За Владимирскую область выступали 10 человек.