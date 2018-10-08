Владимирский борец занял третье место на Всероссийском турнире памяти Никифорова
Владимирский спортсмен Тимбулат Абазов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе «Владимирская осень» памяти мастера спорта международного класса Эдуарда Никифорова.
В соревнованиях, которые являлись отборочным в юниорскую сборную России участвовали спортсмены 1999-2001 годов рождения.
Напомним, турнир проходил с 4 по 6 октября во владимирском специализированном спортивном комплексе единоборств им. Дмитрия Тимофеева. На состязания приехали в общей сложности более 370 юношей из 41 региона России – от Владивостока до Калининграда. За Владимирскую область выступали 10 человек.