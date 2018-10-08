Владимирская танцовщица представляет Россию на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине
Представительница 33-го региона Кристина Яшина приняла участие в торжественном открытии Юношеских Олимпийских Игр, которое состоялось 6 октября в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
Юная воспитанница владимирской брейк-данс-школы «Доминант» выступает за Россию в дисциплине «Брейк-данс». По итогам отборочного этапа Кристина вошла в топ-8 и сейчас находится на 2 месте в общем зачете.
8 октября в 21 час начнется борьба за медали. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном канале Юношеских Олимпийских игр .
Напомним, что заняв второе место на соревнованиях в Японии в мае этого года, Кристина обеспечила себе выход на Юношеские Олимпийские Игры.