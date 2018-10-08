Владимирская танцовщица представляет Россию на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине

8 Окт. 20:23 2018-10-08T20:23:51+03:00

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Представительница 33-го региона Кристина Яшина приняла участие в торжественном открытии Юношеских Олимпийских Игр, которое состоялось 6 октября в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Юная воспитанница владимирской брейк-данс-школы «Доминант» выступает за Россию в дисциплине «Брейк-данс». По итогам отборочного этапа Кристина вошла в топ-8 и сейчас находится на 2 месте в общем зачете.

8 октября в 21 час начнется борьба за медали. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном канале Юношеских Олимпийских игр .

Напомним, что заняв второе место на соревнованиях в Японии в мае этого года, Кристина обеспечила себе выход на Юношеские Олимпийские Игры.