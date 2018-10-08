Владимир занял 86-ое место по уровню зарплат в России

8 Окт. 15:52 2018-10-08T15:52:35+03:00

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Агентство РИА "Рейтинг" подготовил традиционный рейтинг российских городов по уровню зарплаты. Он составлен по соотношению средней зарплаты к стоимости потребительского набора. Владимир занял в нем 86-ое место.

Средняя заработная плата во Владимире по данным РИА "Рейтинг" составила 30,63 тысячи рублей. Соотношение зарплаты к стоимости продовольственного набора составило 1,65.

Лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск (средняя зарплата: 81,7 тысячи рублей, соотношение: 3,58). Москва заняла 5-ое место (зарплата: 71,77 тысячи рублей, соотношение: 2,97). Рязань 51-ая (зарплата: 33,53, соотношение: 1,98). Иваново занял 94 место (зарплата: 27,32, соотношение: 1,52).