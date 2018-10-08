Владимирский моторно-тракторный завод погасил долги за прошлый год

8 Окт. 15:11 2018-10-08T15:11:06+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области прекратил расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам ООО "Владимирский моторно-тракторный завод". Предприятие погасило долги перед сотрудниками, взяв кредит.

Зарплату работникам не платили с мая по октябрь 2017 года. За это время накопилось 22,5 миллиона долгов. При этом, исполнительный директор завода заявил следователю, что холдинг "Тракторные заводы", владеющий заводом, требовал выполнять план по выпуску двигателей. Но финансовое состояние предприятия было непростым, с планом справиться не получалось. Из-за этого поступавшие на зарплаты сотрудникам деньги тратились на выравнивание производственных проблем. Следствие посчитало, что так исполнительный директор пытался выслужиться перед руководством холдинга и занять более высокое место в его иерархии.

В итоги для погашения задолженности холдинг взял кредит. Деньги за работу получили 382 человека, включая тех, кто уволился с предприятия. Следком ходатайствовал в мировой суд о прекращении уголовного преследования и назначении исполнительному директору ООО "ВМТЗ" судебного штрафа.