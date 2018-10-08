Во Владимире откроется выставка графики Бориса Французова

8 Окт. 14:15 2018-10-08T14:15:56+03:00

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Борис Французов, Заслуженный художник России, считается одним из ведущих российских графиков последней трети ХХ века. В основном его работы созданы в технике офорта - это «графические картины».

Но у Бориса Французова остались работы и в других техниках. Напримен, он создал множество экслибрисов - это «книжные знаки», печати, которые владельцы ставили на свои книги в знак того, что они собственники. Борис Французов изготавливал экслибрисы в виде гравюр на дереве - груше или самшите. На выставке, которая откроется во Владимире на этой неделе, можно будет увидеть экслибрисы, созданные художником в 70-80 годах прошлого века. Большинство из них будут показаны впервые.

Выставка откроется 12 октября в Центре ИЗО в 16:00 и продлится до 4 ноября.