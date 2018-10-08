Сенатором от губернатора Владимирской области стал Александр Пронюшкин

8 Окт. 13:52 2018-10-08T13:52:06+03:00

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8 октября после инаугурации губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал имя нового сенатора от администрации региона. Им стал начальник подразделения "Европейской стрелочной компании" из Мурома Александр Пронюшкин.

Александр Пронюшкин родился 31 июля 1987 года. В 2009 году окончил Владимирский государственный университет. До назначения сенатором от Владимирской области был начальником департамента по работе с управлением дорог "Европейской стрелочной компании". Зарегистрирован в Муроме.