Владимирских слушателей приглашают познакомиться с новым хормейстером

8 Окт. 13:37 2018-10-08T13:37:13+03:00

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Владимирский камерный хор ежегодно принимает участие в разных фестивалях. Коллектив стал лауреатом 1 премии на Международном фестивале вокально-хоровой и фортепианной музыки имени священномученика митрополита Серафима Чичагова.

С 2016 года художественным руководителем и дирижером этого коллектива является Татьяна Гринь, а в августе этого года появился новый хормейстер - Лилия Смолина. Она - выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Программа вечера будет выстроена так, чтобы слушатели смогли услышать выступление хора под управлением Татьяны Гринь, а также познакомиться с новым хормейстером. В концерте прозвучат русские народные песни, духовная музыка и произведения Георгия Свиридова.

Концерт состоится в Центре классической музыки 12 октября в 18.30. Цена билета - 300, 400 рублей.