Владимирских слушателей приглашают познакомиться с новым хормейстером
Владимирский камерный хор ежегодно принимает участие в разных фестивалях. Коллектив стал лауреатом 1 премии на Международном фестивале вокально-хоровой и фортепианной музыки имени священномученика митрополита Серафима Чичагова.
С 2016 года художественным руководителем и дирижером этого коллектива является Татьяна Гринь, а в августе этого года появился новый хормейстер - Лилия Смолина. Она - выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Программа вечера будет выстроена так, чтобы слушатели смогли услышать выступление хора под управлением Татьяны Гринь, а также познакомиться с новым хормейстером. В концерте прозвучат русские народные песни, духовная музыка и произведения Георгия Свиридова.
Концерт состоится в Центре классической музыки 12 октября в 18.30. Цена билета - 300, 400 рублей.