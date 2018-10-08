12-летний фехтовальщик из Коврова взял серебро на турнире в Дзержинске

8 Окт. 13:27 2018-10-08T13:27:17+03:00

В командных соревнованиях две юношеские команды, представлявшие Владимирскую область, заняли четвертое и пятое места из 16 возможных.

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Со 2 по 5 октября в городе Дзержинске прошел турнир по фехтованию «Памяти дзержинцев – героев России Р.В. Игошина и И.А. Касьянова».

В турнире участвовали спортсмены из Московской области, Нижегородской области (Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск), Перми, Калуги, Ульяновска и Владимирской области (город Ковров). Последние представляли отделение фехтования областной Конноспортивной школы.

12-летний ковровский спортсмен Данила Грязнов завоевал серебряную медаль. В командных соревнованиях две юношеские команды, представлявшие Владимирскую область, заняли четвертое и пятое места из 16 возможных.

У девушек, участвовавших в турнире от владимирского региона, лучший результат в личных соревнованиях показала ковровчанка Ирина Гришанова, занявшая 10 место. В командных соревнованиях женская команда из Владимирской области заняла четвертое место из 15.